«Ребята, такое первый раз вижу»: Пасущиеся в поле слоны шокировали жителя Прикамья

В Перми заметили трёх слонов в поле. Видео © VK / Лента новостей Перми | Новости Перми.
Местные жители поделились редкими кадрами в соцсетях, выражая восторг и недоумение, но разгадка этого уникального явления оказалась довольно простой. Как выяснилось, животные являются частью цирковой труппы. Вместе с дрессировщиком они ехали на гастроли в Пермь, но за 60 км до цели их автомобиль сломался.
В то время как специалисты безуспешно копались в грузовике, слоны вольготно разгуливали по полю. Эта идиллия была омрачена лишь дорожным коллапсом, вызванным толпами любопытствующих, жаждущих запечатлеть экзотических животных на камеру.
Как сообщил руководитель шоу Андрей Дементьев-Корнилов, замеченные на поле животные — это Марго, Одри и Претти. Он подтвердил, что со слонихами всё в порядке, и они уже готовы предстать перед зрителями в Перми.
Ранее стало известно, что на просторах Алтайского заповедника был замечен самец медведя с весьма необычным окрасом шерсти. Снимками этого уникального обитателя заповедника с цветом пандыпубликовал Life.ru.