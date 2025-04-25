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«Ребята, такое первый раз вижу»: Пасущиеся в поле слоны шокировали жителя Прикамья

В окрестностях Перми, у самой трассы, развернулась невероятная картина: на поле, как ни в чем не бывало, паслись слоны. Эти экзотические животные, явно не местные, мирно бродили по полю, будто и не замечая, что вокруг них не африканская саванна.
Источник: Life.ru

В Перми заметили трёх слонов в поле. Видео © VK / Лента новостей Перми | Новости Перми.

Местные жители поделились редкими кадрами в соцсетях, выражая восторг и недоумение, но разгадка этого уникального явления оказалась довольно простой. Как выяснилось, животные являются частью цирковой труппы. Вместе с дрессировщиком они ехали на гастроли в Пермь, но за 60 км до цели их автомобиль сломался.

В то время как специалисты безуспешно копались в грузовике, слоны вольготно разгуливали по полю. Эта идиллия была омрачена лишь дорожным коллапсом, вызванным толпами любопытствующих, жаждущих запечатлеть экзотических животных на камеру.

Как сообщил руководитель шоу Андрей Дементьев-Корнилов, замеченные на поле животные — это Марго, Одри и Претти. Он подтвердил, что со слонихами всё в порядке, и они уже готовы предстать перед зрителями в Перми.

Ранее стало известно, что на просторах Алтайского заповедника был замечен самец медведя с весьма необычным окрасом шерсти. Снимками этого уникального обитателя заповедника с цветом пандыпубликовал Life.ru.