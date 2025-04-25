«Ребята, такое первый раз вижу»: Пасущиеся в поле слоны шокировали жителя Прикамья

В окрестностях Перми, у самой трассы, развернулась невероятная картина: на поле, как ни в чем не бывало, паслись слоны. Эти экзотические животные, явно не местные, мирно бродили по полю, будто и не замечая, что вокруг них не африканская саванна.