На парад Победы запретили проносить вейпы и дроны

При этом разрешено брать с собой карманные зажигалки, назначенные по медицинским показателям медицинские корсеты и зарегистрированные лекарственные препараты в заводской упаковке. Не запрещается иметь с собой религиозные книги для личного использования и кресла-коляски. Профессиональное оборудование для фото- и видеосъемки разрешено проносить с собой только аккредитованным представителям СМИ. Кроме того, запрещен пронос беспилотных воздушных судов и их составных частей, а также воздушные змеи и воздушные шары любых размеров.