На парад Победы запретили проносить вейпы и дроны

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Вейпы, беспилотники и электросамокаты вошли в список запрещенных предметов к проносу на парад Победы на Красной площади, следует из памятки организаторов мероприятий к 80-летию Победы.
В списке предметов, запрещенных к проносу на мероприятие, помимо оружия, колющих и режущих предметов, наркотических и токсических веществ, значится пиротехника, средства маскировки, бронежилеты, аэрозольные баллончики, алкогольные напитки и любые животные. Запрещено брать с собой жидкости объемом свыше 50 мл (к ним относится и парфюмерия), флаги и баннеры (кроме плакатов формата А4). Бытовая химия, электронные устройства для курения и нагрева жидкостей, продукты питания и контейнеры для продуктов также запрещены к проносу.
При этом разрешено брать с собой карманные зажигалки, назначенные по медицинским показателям медицинские корсеты и зарегистрированные лекарственные препараты в заводской упаковке. Не запрещается иметь с собой религиозные книги для личного использования и кресла-коляски. Профессиональное оборудование для фото- и видеосъемки разрешено проносить с собой только аккредитованным представителям СМИ. Кроме того, запрещен пронос беспилотных воздушных судов и их составных частей, а также воздушные змеи и воздушные шары любых размеров.
Все эти предметы аккредитованным журналистам запрещено проносить в Международный пресс-центр, откуда будет осуществляться доступ на площадки мероприятий в честь 80-летия Победы, в том числе на парад на Красной площади, перечень предметов.