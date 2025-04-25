Шойгу призвал решить проблему газификации удаленных районов России

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В России надо, используя потенциал отечественной науки, решить задачу эффективного энергоснабжения малых удаленных районов с помощью сжиженного газа, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
На пленарном заседании научно-экспертного совета СБ РФ «Формирование архитектуры равной и неделимой безопасности: вызовы и возможности для государств Глобального Юга и Востока» директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский в своем докладе отметил, что Россия стала значимым игроком на рынке сжиженного природного газа.
«Следующая задача, она более важная, на мой взгляд, более серьезная», — прокомментировал это Шойгу.
По его словам, нельзя только продавать СПГ, не перерабатывая его для эффективного использования внутри России и снабжения удаленных районов.
«Это скорее такая постановка задачи. Нам эту задачу надо решать в ближайшее время. Иначе мы так и будем действовать по старинке, вести трубу до каждого районного центра по всей территории страны», — добавил Шойгу.
По словам секретаря Совбеза, надо оценить необходимые объемы использования СПГ в России.
«Но самое главное — тут надо нам достаточно энергично двигать нашу науку», — подчеркнул Шойгу.
В качестве примера он привел проекты малых АЭС, реализуемых в России для энергоснабжения малых удаленных районов.