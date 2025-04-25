Лолита иронично высказалась о Цекало

Певица Лолита Милявская 25 лет назад развелась со своим мужем, продюсером Александром Цекало. Это был не только семейный союз, но и творческий тандем.
С тех пор многое поменялось, певица так и продолжила строить карьеру в России, а Цекало теперь живет в США, он женат на художнице Дарине Эрвин. Девушка на много лет моложе его.
Лолита редко говорит о бывшем муже, но недавно все-таки нарушила это правило. Артистка иронично призналась, что следит за успехами экс-мужа и рада за его финансовое благополучие. За прошлый год продюсер заработал миллиард рублей.
— Какой молодец! У меня утро начинается с того, что я открываю журнал Forbes и смотрю, кто из моих мужей выбыл или, наоборот, попал в нег, — сказала певица порталу Страсти.
Тем временем, в Госдуме предложили забирать доходы от творческой деятельности иноагентов, чтобы они поступали на специальные рублевые счета. Воспользоваться средствами можно будет только после снятия статуса, сообщает ОТР.
Ранее, продюсер Павел Рудченко объясняет возросшую популярность Надежды Кадышевой мировым интересом к русской народной музыке и успехом трека Татьяны Куртуковой. Певица стала брать за корпоратив по 20 млн рублей, пишет Царьград.