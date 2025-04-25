Вице-губернатор Петербурга: научно-технологическая политика в РФ перешла на новую модель

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Научно-технологическая политика в РФ перешла на новую модель, в которой способом решения и экономических, и социальных, и научных задач является технология. Такое мнение высказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, выступая на заседании комиссии Госсовета «Технологическое лидерство», которое прошло на полях форума «Госзаказ» в Северной столице.
«За последние десятилетия научно-технологическая политика содержательно перешла на новую модель в РФ», — сказал Княгинин, отметив, что «двигались последовательно». По его словам, если с 2016 года наука стремилась отвечать на вызовы, то 2023 год стал годом принятия концепции технологической политики: были введены новые понятия, такие, как технологический суверенитет и технологическое лидерство. «Но главное заключение, что способом решения и экономических, и социальных, и научных задач является технология», — подчеркнул вице-губернатор Петербурга.
Как передает корреспондент ТАСС, в заседании приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, технологических компаний, ученые. Обсуждалась реализация технологической политики РФ, модели развития науки и взаимодействие между государством, регионами, наукой, образованием и бизнесом для достижения технологического лидерства. Отдельная дискуссия была посвящена моделям развития науки в регионах, которые должны стать полноправными игроками в развитии инновационного потенциала страны через участие в государственной программе и национальных проектах технологического лидерства.
Как достичь прорыва.
Заседание прошло под председательством губернатора Красноярского края Михаила Котюкова. Он отметил, что «в рамках работы комиссии мы провели обсуждения практически всех паспортов национальных проектов по нашему направлению, теперь необходимо увязать проекты между собой». По словам красноярского губернатора, «во многих отраслях есть технологические решения, которые превосходят все существующие импортные аналоги». «Но невозможно представить, что мы добьемся больших результатов в прикладных задачах — например, в производстве инновационной техники, если у нас не будет серьезных достижений в том же материаловедении или химии», — отметил он.
Участники встречи подчеркнули важность интеграции технологий в различные сферы экономики. Руководитель экспертного совета при комиссии Александр Абрамов подчеркнул, что «технологии сегодня — это не просто отрасль, а язык, на котором должны разговаривать и промышленность, и регионы, и наука, только в этом случае возможен прорыв».
Участники встречи констатировали, что будущее технологического лидерства России необходимо готовить, начиная со школы и системы средне-профессионального и высшего образования. Председатель совета федеральной территории Сириус Елена Шмелёва подчеркнула необходимость гармоничного развития молодежи с учетом культурного суверенитета.
О форуме.
XX всероссийский форум-выставка «Госзаказ» проходил в Санкт-Петербурге с 23 по 25 апреля. В форуме приняли участие заказчики, поставщики, распорядители бюджетных и корпоративных средств, представители банковского сектора, промышленности, а также регуляторы и контролеры. В рамках деловой программы прошло более 30 экспертных сессий по ключевым вопросам закупочной деятельности, включая специальные отраслевые мероприятия — закупки в строительстве, транспорте, здравоохранении, экологии, кадровом обеспечении, цифровизации и сфере искусственного интеллекта.
ТАСС выступил генеральным информационным партнером форума.