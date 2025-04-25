Вице-губернатор Петербурга: научно-технологическая политика в РФ перешла на новую модель

Заседание прошло под председательством губернатора Красноярского края Михаила Котюкова. Он отметил, что «в рамках работы комиссии мы провели обсуждения практически всех паспортов национальных проектов по нашему направлению, теперь необходимо увязать проекты между собой». По словам красноярского губернатора, «во многих отраслях есть технологические решения, которые превосходят все существующие импортные аналоги». «Но невозможно представить, что мы добьемся больших результатов в прикладных задачах — например, в производстве инновационной техники, если у нас не будет серьезных достижений в том же материаловедении или химии», — отметил он.