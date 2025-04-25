Погибший при взрыве генерал имел хорошую репутацию у соседей

«Понятно, что они будут делать все для того, чтобы попытаться сорвать мирные переговоры, и для достижения цели они не остановятся ни перед чем. Киев не заинтересован в мирных переговорах. Узурпаторам во главе Украины конфликт выгоден», — сказал депутат RTVI.