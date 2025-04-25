NBC: экс-конгрессмена США Сантоса приговорили к 87 месяцам тюрьмы

Бывший конгрессмен от штата Нью-Йорк Джордж Сантос был приговорен судом к 87 месяцам лишения свободы за хищение личных данных и мошенничество. Об этом сообщило издание NBC News.
Кроме тюремного заключения, суд обязал 36-летнего Сантоса компенсировать ущерб в размере 374 тысяч долларов.
В августе 2024 года экс-конгрессмен признал, что присвоил деньги, собранные для его предвыборной кампании. На эти средства он приобрел дорогую дизайнерскую одежду.
Кроме того, во время пандемии коронавируса политик незаконно получал пособие по безработице. Помимо прочего, он предоставил ложные сведения о своих доходах в Конгресс.
В конце 2023 года Сантос вошел в историю как шестой конгрессмен, которого исключили из нижней палаты Конгресса.
Ранее экс-советник Пентагона Дэн Колдуэлл заявил, что был уволен за позицию по Ирану.