Украину может ожидать крах, который наступит через полгода, если глава киевского режима Владимир Зеленский откажется от сделки в рамках урегулирования вооруженного конфликта. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Нардеп прокомментировал заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который предрек крах Украины через три года, если киевский режим откажется от мира, к которому стремится США.
«Если Зеленский откажется от мира, то страну мы потеряем максимум через полгода», — написал он в личном Telegram-канале.
Дубинский отметил, что мнение американского лидера основано на лживой информации Киева о потерях украинской армии, которые по факту значительно превышают заявленные цифры.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дональда Трампа, что отказ Зеленского от мира на Украине может привести к потере всей страны.