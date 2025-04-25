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Президент Литвы Науседа призвал пересмотреть христианские постулаты

Гитанас Науседа заявил, что в отпоре злу нет ничего нехристианского.

Источник: Аргументы и факты

Литовский лидер Гитанас Науседа, участвующий в похоронах папы римского Франциска, призвал пересмотреть христианский постулат о непротивлении злу насилием, пишет ТАСС.

«Считаю, что иногда нужна и сила. Дать отпор злу — в этом нет ничего нехристианского. Это желание защитить силы здорового мира от уничтожения», — заявил Гитанас Науседа в беседе с журналистами в Ватикане.

Он добавил, что «в этот нелегкий период» необходимо провести «некоторую ревизию христианских ценностей».

Напомним, папа римский Франциск скончался 21 апреля. Понтифик умер в Ватикане в возрасте 88 лет. Он был главой католической церкви с 2013 года. Похороны папы римского Франциска пройдут 26 апреля.