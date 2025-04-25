Тренер «Спартака» Сакич дисквалифицирован условно на один матч из-за рации

Напомним, в матче с «Акроном» «Спартак» победил со счетом 3:2. В конце игры дисквалифицированный Сакич использовал рацию, находясь на трибуне. Момент попал в кадр во время трансляции.
В официальном заявлении команды сообщается, что Сакич таким образом общался с видеоаналитиком. Последний сообщил, что тренер просил посмотреть его на мониторе, был ли офсайд у Угальде.
«Сакич посредством радиосвязи дважды говорил фамилию Угальде. Мы посчитали, что тренер использовал рацию для общения с лицами, участвующими в матче, а это запрещено дисциплинарным регламентом», — отметили в КДК.
После этого Сакича дисквалифицировали на один матч условно, а команду оштрафовали на 150 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что болельщики «Спартака» частично отменили бойкот матчей.