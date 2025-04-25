Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренер «Спартака» Сакич дисквалифицирован условно на один матч из-за рации

КДК пришел к выводу, что Сакич нарушил условие исполнения спортивной санкции.

Источник: Аргументы и факты

Тренера «Спартака» Ненада Сакича дисквалифицировали на один матч РПЛ условно после использования рации в игре с «Акроном», заявил глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС.

Напомним, в матче с «Акроном» «Спартак» победил со счетом 3:2. В конце игры дисквалифицированный Сакич использовал рацию, находясь на трибуне. Момент попал в кадр во время трансляции.

В официальном заявлении команды сообщается, что Сакич таким образом общался с видеоаналитиком. Последний сообщил, что тренер просил посмотреть его на мониторе, был ли офсайд у Угальде.

«Сакич посредством радиосвязи дважды говорил фамилию Угальде. Мы посчитали, что тренер использовал рацию для общения с лицами, участвующими в матче, а это запрещено дисциплинарным регламентом», — отметили в КДК.

После этого Сакича дисквалифицировали на один матч условно, а команду оштрафовали на 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что болельщики «Спартака» частично отменили бойкот матчей.