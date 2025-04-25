Появился перечень запрещенных к проносу на парад Победы вещей

Запрещено брать с собой любые продукты питания, контейнеры для них, сыпучие продукты, кроме лекарств, а также все виды жидкостей. Нельзя приносить флаги и баннеры, печатную продукцию религиозного, политического или оскорбительного содержания. Также нельзя будет прийти с питомцем.
Среди очевидно запрещенных предметов — боеприпасы и оружие любого типа, включая ножи и кортики. Также нельзя брать с собой аэрозольные баллончики, пиротехнику, химические реактивы, легковоспламеняющиеся и горючие вещества. Нельзя будет пронести и электронные устройства, нагревающие жидкость, включая вейпы.
При госте не должно быть экстремистских, оскорбительных или дискриминационных материалов, например, с нацистской атрибутикой. Это предписание касается и одежды. К внешнему виду есть и другие требования: нельзя приходить на парад в бронежилетах, корсетах (за исключением медицинских). Под ограничение попали средства маскировки или предметы, затрудняющие установление личности.
Запрещается брать с собой беспилотники любых видов и технику, способную помешать охранным мероприятиям. Также нельзя будет въехать на велосипеде, электросамокате, гироскутере. В целом к проносу запрещены любые громоздкие предметы.
Профессиональное оборудование для фото- и видеосъемок, а также портативные зарядные устройства разрешается пронести только аккредитованным представителям СМИ.