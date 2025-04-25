Появился перечень запрещенных к проносу на парад Победы вещей

При госте не должно быть экстремистских, оскорбительных или дискриминационных материалов, например, с нацистской атрибутикой. Это предписание касается и одежды. К внешнему виду есть и другие требования: нельзя приходить на парад в бронежилетах, корсетах (за исключением медицинских). Под ограничение попали средства маскировки или предметы, затрудняющие установление личности.