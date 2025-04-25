Одна из девятилетних близняшек скончалась после удара ВСУ по Лисичанску

«Одна из двух 9-летних девочек-близняшек, раненных при атаке ВСУ по Лисичанску в среду, скончалась в больнице. Как сообщили врачи, раны были не совместимы с жизнью. Медики сделали все возможное, но не смогли спасти ребенка», — сообщает telegram-канал правительства ЛНР.