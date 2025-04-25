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Одна из девятилетних близняшек скончалась после удара ВСУ по Лисичанску

Одна из девятилетних девочек-близняшек, пострадавших в результате обстрела Лисичанска, скончалась в больнице. Полученные ребенком ранения были несовместимы с жизнью, сообщает правительство ЛНР.

Врачам не удалось спасти жизнь одной из пострадавших в результате обстрела.

Одна из девятилетних девочек-близняшек, пострадавших в результате обстрела Лисичанска, скончалась в больнице. Полученные ребенком ранения были несовместимы с жизнью, сообщает правительство ЛНР.

«Одна из двух 9-летних девочек-близняшек, раненных при атаке ВСУ по Лисичанску в среду, скончалась в больнице. Как сообщили врачи, раны были не совместимы с жизнью. Медики сделали все возможное, но не смогли спасти ребенка», — сообщает telegram-канал правительства ЛНР.

В настоящее время сестра погибшей находится в стабильно тяжелом состоянии. Помимо девочек, при обстреле пострадали еще две женщины. Состояние одной из них, получившей множественные осколочные и проникающие ранения, врачи оценивают как средней степени тяжести.