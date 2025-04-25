Итальянка отсудила у соседки тысячи евро за стук каблуков

Инцидент произошёл в Сесто-Фьорентино, округ Флоренция. В 2018 году женщина, проживающая на верхнем этаже, заменила пол в своей квартире на керамогранит. Несмотря на его прочность и внешний вид, материал оказался крайне неудачным с точки зрения звукоизоляции. С тех пор, по словам соседки снизу, её жизнь превратилась в кошмар: в квартире сверху ежедневно раздавался громкий стук каблуков и звуки падающих предметов.