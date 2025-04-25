Итальянка отсудила у соседки тысячи евро за стук каблуков

Инцидент произошёл в Сесто-Фьорентино, округ Флоренция. В 2018 году женщина, проживающая на верхнем этаже, заменила пол в своей квартире на керамогранит. Несмотря на его прочность и внешний вид, материал оказался крайне неудачным с точки зрения звукоизоляции. С тех пор, по словам соседки снизу, её жизнь превратилась в кошмар: в квартире сверху ежедневно раздавался громкий стук каблуков и звуки падающих предметов.
Итальянка обратилась в суд, заявив, что постоянный шум довёл её до «состояния хронической тревоги». Соседка утверждала, что виноваты конструктивные особенности здания. Кроме того, она заявила, что постелила 17 ковров. Тем не менее суд встал на сторону истца. Первоначально женщина требовала компенсацию в размере 26 тысяч евро (около 2,45 миллиона рублей), однако суд обязал выплатить ей 10 тысяч евро.
Ранее Life.ru выяснил, почему женщины носят каблуки. Оказалось, что многие таким образом стремятся почувствовать себя сексуальными.