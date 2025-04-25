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«Стынет кровь»: Киркоров получил ожог руки на концерте в Петербурге

Филипп Киркоров во время выступления в Санкт-Петербурге обжёгся из-за фейерверков на спине. Об этом сообщила журналист Алёна Жигалова в своём Telegram-канале.

Филипп Киркоров. Видео © Telegram / Алёна, Блин! / Алёна, Блин!

«Видео, от которого стынет кровь: Филипп Киркоров обжёг руку во время сольника в Санкт-Петербурге, который проходит в эти минуты. Его локоть весь черный. Он продолжает концерт. Рука пожжена», — заявила она.

Позднее артист сообщил, что он не пострадал и всё в порядке, но на фотографии видно, как пострадал костюм из-за пиротехники.

А ранее Киркоров дал первое интервью после смерти отца. Артист утверждает, что принимает все посланные испытания и ходит в храмы.