«Стынет кровь»: Киркоров получил ожог руки на концерте в Петербурге

Филипп Киркоров. Видео © Telegram / Алёна, Блин! / Алёна, Блин!
«Видео, от которого стынет кровь: Филипп Киркоров обжёг руку во время сольника в Санкт-Петербурге, который проходит в эти минуты. Его локоть весь черный. Он продолжает концерт. Рука пожжена», — заявила она.
Позднее артист сообщил, что он не пострадал и всё в порядке, но на фотографии видно, как пострадал костюм из-за пиротехники.
А ранее Киркоров дал первое интервью после смерти отца. Артист утверждает, что принимает все посланные испытания и ходит в храмы.