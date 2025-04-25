В Москве презентовали проект «Музыка Победы»

«Музыка, песни сопровождают нас на протяжении всей жизни. Песня как выражение самых глубоких чувств необходима нам всегда. В такие великие события, как Великая Победа, без песни нельзя», — сказал председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков.