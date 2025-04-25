На парад Победы в Москве запретили проносить вейпы и дроны

В рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы организаторы опубликовали список предметов, запрещённых к проносу на парад на Красной площади. В него вошли не только оружие и острые предметы, но и современные устройства — такие как вейпы, дроны и электросамокаты.
Среди прочего под запрет попали пиротехника, бронежилеты, маскировочные средства, аэрозольные баллончики, алкоголь, жидкости объёмом более 50 мл (включая парфюмерию), продукты и контейнеры для них, а также флаги и баннеры, за исключением плакатов формата А4. Курительные устройства и бытовая химия также запрещены.
Разрешено, однако, брать с собой карманные зажигалки, лекарства в оригинальной упаковке, медицинские корсеты и религиозную литературу для личного пользования. Фото- и видеотехнику могут проносить только аккредитованные СМИ, однако даже для них действует полный запрет на пронос дронов и воздушных шаров в Международный пресс-центр.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал планы о встрече иностранных гостей на военном параде в Москве в честь Дня Победы. По его словам, ожидается более 20 лидеров государств и глав правительств.