На парад Победы в Москве запретили проносить вейпы и дроны

Разрешено, однако, брать с собой карманные зажигалки, лекарства в оригинальной упаковке, медицинские корсеты и религиозную литературу для личного пользования. Фото- и видеотехнику могут проносить только аккредитованные СМИ, однако даже для них действует полный запрет на пронос дронов и воздушных шаров в Международный пресс-центр.