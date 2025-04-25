Отменен концерт на Красной площади в честь Дня Победы

Как сообщало URA.RU ранее, свое намерение приехать 9 мая на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне подтвердил президент Сербии Александр Вучич. Он подчеркнул, что его страна гордится значительным вкладом в борьбу против фашизма. О своем желании посетить столицу РФ в День Победы заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. На торжества в Москве прибудут более 20 зарубежных лидеров.