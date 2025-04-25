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Невролог рассказала, в каком возрасте сделать ребенку прививку от менингита

Невролог Демьяновская: прививка от менингита делается детям в возрасте от 3-х лет.

Источник: Комсомольская правда

Детям обязательно следует сделать прививку от менингита, как правило, вакцинация проводится перед поступлением в детский сад, то есть в возрасте около трех лет. Об этом рассказала в беседе с «РИАМО» невролог Екатерина Демьяновская.

— Вакцинация против менингококковой инфекции проводится в возрасте 3−6 лет перед поступлением в детские сады, а также в любом возрасте по эпидемическим показаниям", — сообщила медик.

Она уточнила, что сделать прививку можно и во взрослом возрасте. Показаниями могут стать — пребывание в очагах менингококковой инфекции, эпидемия инфекции или предстоящий призыв на военную службу.

Ранее KP.RU сообщил, что менингит — это воспаление оболочки головного и спинного мозга, вызванное инфекционными возбудителями или неинфекционными факторами. Наиболее опасными считаются бактериальные менингиты, которые могут привести к летальному исход. Но и другие виды этого заболевания способны нанести серьезный ущерб здоровью и требуют медицинской помощи.