Невролог рассказала, в каком возрасте сделать ребенку прививку от менингита

Детям обязательно следует сделать прививку от менингита, как правило, вакцинация проводится перед поступлением в детский сад, то есть в возрасте около трех лет. Об этом рассказала в беседе с «РИАМО» невролог Екатерина Демьяновская.
— Вакцинация против менингококковой инфекции проводится в возрасте 3−6 лет перед поступлением в детские сады, а также в любом возрасте по эпидемическим показаниям", — сообщила медик.
Она уточнила, что сделать прививку можно и во взрослом возрасте. Показаниями могут стать — пребывание в очагах менингококковой инфекции, эпидемия инфекции или предстоящий призыв на военную службу.
Ранее KP.RU сообщил, что менингит — это воспаление оболочки головного и спинного мозга, вызванное инфекционными возбудителями или неинфекционными факторами. Наиболее опасными считаются бактериальные менингиты, которые могут привести к летальному исход. Но и другие виды этого заболевания способны нанести серьезный ущерб здоровью и требуют медицинской помощи.