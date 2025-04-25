Каких витаминов не хватает, если все время хочется есть: ответ врача

Постоянное чувство голода или частые переедания могут свидетельствовать о дефиците витаминов и микроэлементов в организме, а также о различных заболеваниях. О том, почему стоит сходить к доктору, рассказала «РИАМО» врач-эксперт Вера Сережина.
— Если переедание частое и уже повлияло на вес и самочувствие, то стоит пройти обследование. Иногда за этим стоят гормональные сбои, хронические воспаления и дефициты, например, витамина D и магния, — объяснила медик.
По словам врача, нередко переедание связано с усталостью, стрессами и внутренним напряжением. В этом случае может понадобиться помощь психолога и нутрициолога, чтобы не только изменить рацион, но и разобраться, почему еда стала утешением.
Ранее RT сообщил, что переедание увеличивает риск развития сахарного диабета, при этом, ночной приём пищи повышает уровень сахара в крови. Кстати, снижение веса и коррекция питания являются основными методами лечения преддиабета и диабета.