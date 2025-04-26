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Что можно и нельзя делать в день Фомаиды 26 апреля, который называют Медуница

Узнали запреты и приметы на 26 апреля, когда отмечают день Фомаиды.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 26 апреля вспоминает святую Фомаиду Александрийскую. В народе принято праздновать день Фомаиды. Вместе с тем есть еще одно название — Фомаида Медуницы. Все дело в том, что в указанное время зацветало растение медуница.

Что нельзя делать 26 апреля.

Не следует совершать крупные покупки. Кроме того, в указанные день не планировали поездок на длинные расстояния. Супругам 26 апреля нельзя выяснять отношения, ругаться. Подобное может обернуться долгим разладом в семье.

Что можно делать 26 апреля.

По традиции, было принято собирать листья и побеги медуницы для дальнейшего использования в медицинских целях. Считалось, что растение обладает кровоостанавливающими, ранозаживляющими. Кроме того, оно обладает и антисептическим действием.

Согласно приметам, дождь предсказывает похолодание. В том случае, если кукушка закуковала 26 апреля, то холодов больше не ждали.

Тем временем Белгидромет предупредил белорусов о заморозках до −5 градусов, ветре и снеге в конце апреля: «Апрель не устает удивлять непостоянством в погоде».

Ранее Минобразования высказалось о проведении выпускных в детсадах в Беларуси.

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