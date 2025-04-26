Финансист спрогнозировал курс доллара до конца лета

Специалист уточнил, что для более точного прогнозирования должно произойти смягчение обстановки в мировой торговле, так как на сегодняшний день она стала ожесточенной и все страны приступили к переходу на внутреннюю валюту. Однако, доллар все еще остается довольно востребованным.