Финансист спрогнозировал курс доллара до конца лета

Курс доллара, вероятно, останется в пределах 85 рублей до конца лета 2025 года, таким образом резких скачков на рынке валют в ближайшие месяцы не предвидится. Таким прогнозом в разговоре с корреспондентом издания Lenta.ru финансист Виталий Китайчук.
— Вероятно, с июля по сентябрь доллар будет оставаться в диапазоне 80−85 рублей. А далее политическая обстановка до такой степени лотерейная, что неизвестно, куда он дальше пойдет — на повышение или понижение, — считает эксперт.
Специалист уточнил, что для более точного прогнозирования должно произойти смягчение обстановки в мировой торговле, так как на сегодняшний день она стала ожесточенной и все страны приступили к переходу на внутреннюю валюту. Однако, доллар все еще остается довольно востребованным.
Ранее «Известия» рассказали, что курс рубля в последнюю неделю апреля и в начале мая будет определяться эскалацией или снижением градуса торговых войн, динамикой дальнейшего сокращения денежной разницы между экспортом и импортом.