Календарь на 26 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Этот праздник зародился в 1998 году как День тайцзи и цигуна, когда небольшая группа практиков из Канзас-Сити впервые провела массовую утреннюю сессию тайцзи на свежем воздухе. Мероприятие прошло настолько успешно, что к нему стали присоединяться и другие школы оздоровительных практик, и уже в 1999 году оно было переименовано в World Tai Chi and Qigong Day, а впоследствии — в World Healing Day (Всемирный день исцеления), и охватывало более широкий спектр оздоровительных техник.