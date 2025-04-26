Врач рассказала, чем ни в коем случае нельзя запивать шашлык

Шашлык с пивом — одно из самых вредных сочетаний, такая смесь окажет негативное влияние на печень и поджелудочную железу, об этом предупредила в разговоре с изданием NEWS.ru врач общей практики, гастроэнтеролог Елена Павлова.
— Пиво — это продукт брожения с высоким гликемическим индексом. Шашлык и без того тяжелый продукт, а в процессе жарки возникают опасные вещества, канцерогены. В результате сочетания этих продуктов будет крайне негативное влияние на организм, особенно на поджелудочную железу и печень, — объяснила медик.
Она добавила, что шашлык с пивом вместе также опасны перееданием и лишними калориями, а значит и большой нагрузкой на весь желудочно-кишечный тракт.
Ранее KP.RU сообщил, что многие допускают распространенную ошибку, нанизывая овощи на шампур между кусками мяса. Так мясо нормально не прожарится, так как температура должна быть равномерной по глубине всего шампура. Эксперты советуют жарить овощи отдельно на специальной решетке.