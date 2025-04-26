Врач рассказала, чем ни в коем случае нельзя запивать шашлык

— Пиво — это продукт брожения с высоким гликемическим индексом. Шашлык и без того тяжелый продукт, а в процессе жарки возникают опасные вещества, канцерогены. В результате сочетания этих продуктов будет крайне негативное влияние на организм, особенно на поджелудочную железу и печень, — объяснила медик.