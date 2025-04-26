Несколько неприметных симптомов могут говорить о раке: вот какие они

О раке щитовидной железы могут свидетельствовать неочевидные симптомы, такие, как кашель без причины или отек шеи. Об этом предупредила в разговоре с корреспондентом NEWS.ru врач-эндокринолог Анастасия Фатеева.
— Отек шеи, охриплость, проблемы с глотанием и затрудненное дыхание, постоянный кашель, не вызванный простудой, образования на боковой поверхности шеи могут быть симптомами рака щитовидной железы, — сообщила доктор.
По словам медика, насторожить также должны увеличенные лимфатические узлы на шее и дефицит веса на фоне отсутствия аппетита.
Ранее KP.RU сообщил, что рак щитовидной железы — это заболевание, которое возникает при аномальном росте клеток внутри железы. Он обладает опасной особенностью: долгое время он может протекать без каких-либо специфических симптомов.
К факторам риска развития рака щитовидной можно отнести: недостаточное или чрезмерное содержание йода в организме, наследственную предрасположенность к раку щитовидки, избыточный вес, ожирение.