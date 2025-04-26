Раскрыт первый признак проблем с сердцем, который важно не пропустить на начальной стадии

Ранее KP.RU сообщил, что в пожилом возрасте сердечно-сосудистые заболевания дают знать о себе все чаще. У кого-то, до этого абсолютно здорового человека, впервые появляется гипертония. Кто-то только сейчас узнает о том, что такое атеросклероз. Но, к сожалению, происходит всплеск таких тяжелых заболеваний, как инфаркт и инсульт.