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Раскрыт первый признак проблем с сердцем, который важно не пропустить на начальной стадии

При болезнях сердца возникает непереносимость физических нагрузок.

Источник: Комсомольская правда

Болезни сердца очень важно выявлять на ранних стадиях, тогда лечение может проходить более эффективно. О первых признаках проблем с сердцем рассказал в беседе с изданием Lenta.ru терапевт, кардиолог Ярослав Ашихмин.

— Первое, что будет говорить о том, что с сердцем есть проблемы — постепенно ухудшается переносимость физической нагрузки, во время физической нагрузки может появиться резкая боль в грудной клетке, — сказал доктор.

По его словам, важно отслеживать состояние сердечно-сосудистой системы, для этого необходимо регулярно проверять уровень холестерина, глюкозы. А также индекс массы тела. Последний не должен превышать 27.

Ранее KP.RU сообщил, что в пожилом возрасте сердечно-сосудистые заболевания дают знать о себе все чаще. У кого-то, до этого абсолютно здорового человека, впервые появляется гипертония. Кто-то только сейчас узнает о том, что такое атеросклероз. Но, к сожалению, происходит всплеск таких тяжелых заболеваний, как инфаркт и инсульт.