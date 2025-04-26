Раскрыт первый признак проблем с сердцем, который важно не пропустить на начальной стадии

Болезни сердца очень важно выявлять на ранних стадиях, тогда лечение может проходить более эффективно. О первых признаках проблем с сердцем рассказал в беседе с изданием Lenta.ru терапевт, кардиолог Ярослав Ашихмин.
— Первое, что будет говорить о том, что с сердцем есть проблемы — постепенно ухудшается переносимость физической нагрузки, во время физической нагрузки может появиться резкая боль в грудной клетке, — сказал доктор.
По его словам, важно отслеживать состояние сердечно-сосудистой системы, для этого необходимо регулярно проверять уровень холестерина, глюкозы. А также индекс массы тела. Последний не должен превышать 27.
Ранее KP.RU сообщил, что в пожилом возрасте сердечно-сосудистые заболевания дают знать о себе все чаще. У кого-то, до этого абсолютно здорового человека, впервые появляется гипертония. Кто-то только сейчас узнает о том, что такое атеросклероз. Но, к сожалению, происходит всплеск таких тяжелых заболеваний, как инфаркт и инсульт.