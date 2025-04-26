Мутанты, странные силуэты и призраки. Невыдуманные истории сталкеров о поездках в Чернобыльскую зону отчуждения

— Именно туда сразу же сбросили вещи пожарных, которые ликвидировали в первые часы саму аварию. Пожарные приехали в обычных костюмах, нельзя было подходить вообще. Их вызвали как на обычный пожар, они приехали, в первый час же там облучились. Их привезли в медсанчасть, вместе с кожей начали снимать эти вещи и спустили в подвал. И они до сих пор «фонят» просто. Это смертельно опасная доза. Шкала дозиметра растёт люто. Вещи лежат до сих пор там. Мы измеряли дозу там, это своего рода лотерея: ты идёшь, допустим, и у тебя доза меньше, чем в Москве, переходишь в другое место — там доза, в которой вообще нельзя находиться, она смертельная. Вот такими «пятнами» покрыта вся зона отчуждения, — пояснил сталкер.