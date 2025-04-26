Мутанты, странные силуэты и призраки. Невыдуманные истории сталкеров о поездках в Чернобыльскую зону отчуждения

20 походов в самые страшные места Чернобыля.
— Чернобыль — это очень интересное место. Я бы даже так сравнил: кто-то ездит на море отдыхать, а кто-то в Париж и так далее. В принципе я бы сказал, это даже интереснее, если же поход нелегальный в Чернобыль, чем вот такое путешествие. Исследовать там ещё много чего есть. У нас много всяких идей, задумок. В Чернобыльскую зону у меня около 20 походов, и каждый из них проходил по-своему. Бывало, что два дня минимально, а бывало, мы находились до 80 дней в зависимости от того, что мы там делали. Мы запускали колесо, ремонтировали квартиры, спускались в подвал медсанчасти, ходили к блоку, энергоблоку, пытались рыбачить, искали мутантов, исследовали, — рассказал Life.ru Вадим.
Вадим — сталкер со стажем, в зоне отчуждения он бывал 20 раз, причём последний из них — в этом году. Чернобыль заинтересовал его в первую очередь наличием различных заброшек, в поисках которых он нередко путешествует по России.
Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vadimkavv1.
Он признаётся, что одним из наиболее жутких мест в Чернобыле, где ему довелось побывать, стал подвал медсанчасти.
— Именно туда сразу же сбросили вещи пожарных, которые ликвидировали в первые часы саму аварию. Пожарные приехали в обычных костюмах, нельзя было подходить вообще. Их вызвали как на обычный пожар, они приехали, в первый час же там облучились. Их привезли в медсанчасть, вместе с кожей начали снимать эти вещи и спустили в подвал. И они до сих пор «фонят» просто. Это смертельно опасная доза. Шкала дозиметра растёт люто. Вещи лежат до сих пор там. Мы измеряли дозу там, это своего рода лотерея: ты идёшь, допустим, и у тебя доза меньше, чем в Москве, переходишь в другое место — там доза, в которой вообще нельзя находиться, она смертельная. Вот такими «пятнами» покрыта вся зона отчуждения, — пояснил сталкер.
«Я видел мутантов в Чернобыле с тремя глазами. Они гнались за мной». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vadimkavv1.
Отвечая на вопрос о том, удалось ли ему в зоне встретить мутанта, он рассказал, что мутация в данной местности существует.
— Людям всегда интересно, есть ли там двухголовые лоси и так далее. Я, честно скажу, видел только странные какие-то в кустах шевеления, силуэты. Но прям лично я никогда не встречал мутантов, а двухголовые различные люди и рыбы встречаются не только в Чернобыле, это встречается и в повседневной жизни, — заключил Вадим.
Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vadimkavv1.
Деревья посреди квартиры и сомы-мутанты.
Сталкер Олег бывал в зоне отчуждения неоднократно. Он регулярно посещал Припять с 2012-го по 2014 год. После событий на Майдане возникли проблемы с пересечением границы.
— Экскурсию, группу собирали каждую неделю, иногда даже два раза в неделю, то есть на выходные. В среднем, насколько помню, где-то в группе было 15−20 человек. Получается, поезд до Киева шёл ночью, прибывали туда в семь утра. Оттуда уже забирал трансфер и вёз до Чернобыльской зоны, — рассказал Олег.
По его словам, в зону отчуждения туристы ездили по разным причинам. В частности, были любители экстремального туризма, поклонники игры S.T.A.L.K.E.R., фанаты заброшенных зданий и любители истории.
Олег отметил, что нахождение в зоне отчуждения подобно машине времени переносит на 40 лет назад. И будучи там, словно начинаешь чувствовать и ощущать атмосферу тех лет.
— Когда заходишь, например, в заброшенный детский сад, то чувствуешь всю эту атмосферу, видишь старые, брошенные игрушки. И начинаешь понимать, что люди просто оставили этот город в один момент. Также впечатляли такие моменты, когда, к примеру, видишь, что посреди комнаты прорастали деревья. Это наглядное подтверждение тому, что природа берёт своё. Поэтому там спокойно можно зайти в какую-нибудь квартиру, а там посреди комнаты растёт дерево, — пояснил сталкер.
Кроме того, Олег признался, что его удивили рыбы-мутанты, которые могли проглотить целый батон хлеба.
— Сомы огромные. Да, они очень удивительные. Мы их прям целой булкой хлеба кормили. Они могли её проглотить, — поделился впечатлениями он.
Но в целом, по его словам, в зоне отчуждения достаточно красивая природа. Помимо рыб-мутантов сталкеры видели там диких лошадей, которые внешне ничем не отличались от классических.
Красивые и страшные куклы.
Москвичка Алина Романова в 2023 году посетила зону отчуждения, расположенную на территории Белоруссии. Она любительница экстремального туризма. Алина при планировании путешествия старается выбирать такие труднодоступные места, которых нет на карте.
При посещении белорусской зоны отчуждения ей особо запомнились заброшенные деревни, многие из которых достаточно хорошо сохранились.
— Многие деревни там сохранились, их просто сровняли с землёй: какие-то закопали, засыпали землёй потому, что осела радиация. Там нам удалось посмотреть местные детские садики, жилые дома, домик ветеринара. В одной из деревень мы посмотрели больницу, куда свозили людей, получивших облучение. В детском саду сохранились куклы: какие-то из них были очень красивыми, а какие-то прям страшными, — рассказала Романова.
Она добавила, что хотела бы вновь побывать в зоне отчуждения, поскольку нахождение там оставляет незабываемые ощущения.
— Когда ты находишься там, ты просто понимаешь, что ты в зоне, туда просто нужно приехать, нужно это прочувствовать. Это необъяснимо. Приедешь в зону один раз, приедешь и второй, и третий, и четвёртый. Это бесспорно, равнодушным оттуда точно не уедешь, — пояснила сталкер.
По её словам, обрести новую жизнь Припять и другие поселения смогут через несколько столетий, когда эти территории станут абсолютно безопасными.
— Территория станет условно чистой от радионуклидов примерно через десять периодов полураспада. Для каждого радионуклида свой период — например, для цезия-137, по данным МАГАТЭ, он составляет 30 лет. Соответственно, для цезия десять периодов полураспада — это 300 лет. Жить там, я думаю, люди снова смогут лет через 350, а чтобы совсем наверняка — 400, — заключила девушка.