Гидрометеорологическая служба России стала одной из лучших в мире

«Она была не самая первая, конечно, потому что были и в Великобритании, и в Нидерландах, но одна из первых в мире, входила в пятерку гидрометслужб, которые были созданы в мире. Сейчас по качеству прогнозов она тоже входит в пятерку ведущих прогностических служб», — сказал Вильфанд.