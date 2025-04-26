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Гидрометеорологическая служба России стала одной из лучших в мире

Вильфанд: Гидрометеорологическая служба России вошла в пятерку лучших в мире.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Гидрометеорологическая служба России появилась одной из первых в мире в 19 веке, сейчас она входит в пятерку лучших, успех ее прогнозов превышает 96%, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Датой создания Гидрометеорологической службы России принято считать 26 апреля (13 апреля по старому стилю) 1834 года, когда указом императора Николая I в Санкт-Петербурге при Горном институте была учреждена Нормальная магнитно-метеорологическая обсерватория.

«Она была не самая первая, конечно, потому что были и в Великобритании, и в Нидерландах, но одна из первых в мире, входила в пятерку гидрометслужб, которые были созданы в мире. Сейчас по качеству прогнозов она тоже входит в пятерку ведущих прогностических служб», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что в деятельности Гидрометцентра России за последние десятилетия был достигнут большой прогресс — опасные природные явления сейчас прогнозируются с успешностью, превышающую 96%.

«Я думаю, что все жители нашей страны ощущают себя защищенными… опасное явление невозможно предотвратить, но минимизировать его последствия — это главная задача гидрометслужбы, и она с этим успешно справляется», — добавил Вильфанд.