Сотрудник музея в Мексике на глазах у посетителей уничтожил дорогущую скульптуру модного художника

По словам очевидцев, всё случилось прямо на глазах у посетителей.
«Мы просто пришли насладиться искусством — и вдруг видим, как экспонат сносят, будто на стройке», — поделился один из гостей выставки.
Повреждённый объект входил в экспозицию под названием «Романтический примитивизм». После случившегося коллеги оперативно увели сотрудника из зала. Живаго Дункан известен своими провокационными работами, в которых использует поношенные, «пережившие многое» материалы. Его скульптуры — это размышление об уязвимости цивилизации и времени, оставляющем след на всём. По оценкам СМИ, стоимость разрушенного объекта может достигать 2,6 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что в музее израильского города Хайфа четырёхлетний ребёнок случайно разбил редкий глиняный кувшин возрастом около 3500 лет. Инцидент произошёл во время экскурсии — мальчик попытался заглянуть внутрь артефакта, но не удержал его, и сосуд упал, разбившись на куски. Кувшин времён бронзового века был уникален тем, что сохранился в первозданном виде. По оценкам археологов, в нём могли храниться оливковое масло или вино. Несмотря на случившееся, сотрудники музея не стали предъявлять претензий семье.