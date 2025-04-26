Сотрудник музея в Мексике на глазах у посетителей уничтожил дорогущую скульптуру модного художника

Ранее сообщалось, что в музее израильского города Хайфа четырёхлетний ребёнок случайно разбил редкий глиняный кувшин возрастом около 3500 лет. Инцидент произошёл во время экскурсии — мальчик попытался заглянуть внутрь артефакта, но не удержал его, и сосуд упал, разбившись на куски. Кувшин времён бронзового века был уникален тем, что сохранился в первозданном виде. По оценкам археологов, в нём могли храниться оливковое масло или вино. Несмотря на случившееся, сотрудники музея не стали предъявлять претензий семье.