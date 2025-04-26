Пенсии для самозанятых: сколько составят выплаты и как их увеличить

Когда самозанятым назначат пенсию.
В Социальном фонде России отметили, что для всех категорий самозанятых есть единые условия назначения страховой пенсии по старости. Для этого необходимо достичь пенсионного возраста, иметь страховой стаж не менее 15 лет и индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) не менее 30.
— Самозанятые делятся на две группы, которые имеют разный налоговый статус и порядок уплаты страховых взносов. Первая — это индивидуальные предприниматели, а также люди, занимающиеся частной практикой. Вторая — плательщики НПД (налога на профессиональный доход), — сообщили в СФР.
Индивидуальные предприниматели обязаны делать взносы на пенсионное страхование, а плательщики НПД нет. Именно о них обычно и идёт речь, когда возникает вопрос о том, будет ли пенсия у самозанятых.
Стоит учесть, что если человек работает только как самозанятый, то ни стаж, ни пенсионные баллы ему не начисляются.
Как самозанятым заработать на пенсию и повысить себе выплаты.
Люди, применяющие специальный режим «Налог на профессиональный доход», могут вступать с Социальным фондом России в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). Соответственно, таким образом они могут заработать себе на пенсию.
— Есть минимальная сумма добровольных взносов на ОПС. Составляет она 22% от МРОТ, установленного на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, увеличенные в 12 раз (МРОТ х 22% х 12 месяцев). В 2025 году это 59 241,6 рубля, — пояснили в СФР.
Максимально возможный добровольный платёж на ОПС составляет восемь минимальных. В 2025 году он достиг 473 932,8 рубля. Это позволяет сформировать 1 год стажа и 7,799 ИПК.
— Важно учитывать, что приобрести полный календарный год страхового стажа можно, если человек зарегистрирован в качестве плательщика страховых взносов по ОПС с 1 января по 31 декабря и перечислил в СФР минимальный взнос. Если взнос окажется больше минимального, то вырастет ИПК, приобретаемый в течение года. При этом формируемый стаж по-прежнему составит 1 год, — рассказала юрист Елена Кузнецова.
Она добавила, что если человек не смог заработать минимальный стаж и ИПК, то он теряет право на страховую пенсию по старости. В этом случае назначается социальная пенсия на пять лет позже обычного пенсионного возраста. Размер её значительно меньше страховой пенсии по старости.