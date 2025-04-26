Пенсии для самозанятых: сколько составят выплаты и как их увеличить

— Важно учитывать, что приобрести полный календарный год страхового стажа можно, если человек зарегистрирован в качестве плательщика страховых взносов по ОПС с 1 января по 31 декабря и перечислил в СФР минимальный взнос. Если взнос окажется больше минимального, то вырастет ИПК, приобретаемый в течение года. При этом формируемый стаж по-прежнему составит 1 год, — рассказала юрист Елена Кузнецова.