Раскрыта новая мошенническая схема с двумя звонками

— Сначала жертву вводят в состояние тревоги под предлогом доставки посылки или оказания услуги, первый звонок теперь выглядит как атака, а второй подтверждает эту догадку: злоумышленники звонят через какое-то время и выдают себя за сотрудника госоргана или банка. Мошенник усиливает давление, говорит, что звонили хакеры, которые получили доступ к данным жертвы, но готов помочь это поправить, — цитирует издание эксперта.