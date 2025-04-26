Раскрыта новая мошенническая схема с двумя звонками

Мошенники придумали новую схему, которая предполагает поочередные звонки жертве. Эта схема помогает сбить жертву с толку и запутать следы, предупредила в беседе с изданием Lenta.ru специалист в сфере информационной безопасности Екатерина Рудая.
— Сначала жертву вводят в состояние тревоги под предлогом доставки посылки или оказания услуги, первый звонок теперь выглядит как атака, а второй подтверждает эту догадку: злоумышленники звонят через какое-то время и выдают себя за сотрудника госоргана или банка. Мошенник усиливает давление, говорит, что звонили хакеры, которые получили доступ к данным жертвы, но готов помочь это поправить, — цитирует издание эксперта.
По словам специалиста, цель преступников: посеять панику и получить от жертвы доступ к личным данным под видом, якобы, спасения от взлома.
Ранее «Известия» сообщили, что в I квартале 2025 года произошло до 50 утечек данных россиян, их общий объем составил около 21,5 млн уникальных телефонных номеров и 17 млн адресов электронной почты. По количеству утечек сейчас лидирует сегмент логистических компаний.