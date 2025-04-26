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Перечислены лучшие сорта мяса для шашлыка

Диетолог Дианова посоветовала жарить шашлык из курицы и индейки.

Источник: Комсомольская правда

Чтобы майские шашлыки не обернулись проблемами со здоровьем, следует ответственно подойти к выбору мяса — самым полезным станет блюдо из индейки и курицы, об этом заявила в разговоре с изданием Lenta.ru врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

— Нужно стараться минимизировать потребление красного мяса (говядины, свинины, баранины) и включить в шашлыки другие виды мяса. Курица и индейка менее вредные, также полезным вариантом будет рыба, — приводит издание слова медика.

Доктор призвала не переедать — допустимо съесть во время застолья не более одного шампура. Лучшим гарниром к мясу может быть слегка поджаренный хлеб, свежая зелень и овощи.

Ранее KP.RU предупредил, что любителям пожарить шашлык на природе может грозить штраф, если не соблюдать правила пожарной безопасности. Так, мангал должен быть сделан из негорючих материалов, а место для его установки тщательно подготовлено. Важно очистить площадь вокруг от травы и листвы, мангал должен находиться на расстоянии не менее пяти метров от зданий и не менее 30 метров от лиственных деревьев.