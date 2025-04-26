Перечислены лучшие сорта мяса для шашлыка

Ранее KP.RU предупредил, что любителям пожарить шашлык на природе может грозить штраф, если не соблюдать правила пожарной безопасности. Так, мангал должен быть сделан из негорючих материалов, а место для его установки тщательно подготовлено. Важно очистить площадь вокруг от травы и листвы, мангал должен находиться на расстоянии не менее пяти метров от зданий и не менее 30 метров от лиственных деревьев.