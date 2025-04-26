Вратарь «Краснодара» принёс команде победу ценой сломанного пальца

Ранее сообщалось, что во время знаменитого полумарафона Movistar в Мадриде у двух участников произошла остановка сердца. Инциденты случились на дистанции, и, несмотря на оперативную помощь медиков, спасти удалось лишь одного из бегунов — он был доставлен в больницу и находится под наблюдением. Второго спортсмена, к сожалению, реанимировать не удалось.