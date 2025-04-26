Вратарь «Краснодара» принёс команде победу ценой сломанного пальца

Инцидент произошёл на 101-й минуте встречи, когда Агкацев отразил пенальти и тем самым спас команду от возможного пропущенного мяча. В результате мощного удара вратарь сломал палец, однако остался на поле до конца матча.
— Чемпионство добывается только так — со сломанными пальцами, — прокомментировал Агкацев после игры.
Ранее сообщалось, что во время знаменитого полумарафона Movistar в Мадриде у двух участников произошла остановка сердца. Инциденты случились на дистанции, и, несмотря на оперативную помощь медиков, спасти удалось лишь одного из бегунов — он был доставлен в больницу и находится под наблюдением. Второго спортсмена, к сожалению, реанимировать не удалось.