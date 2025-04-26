Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вратарь «Краснодара» принёс команде победу ценой сломанного пальца

Вратарь футбольного клуба «Краснодар» Станислав Агкацев, по предварительной информации, получил серьёзную травму во время матча 26-го тура Российской премьер-лиги против махачкалинского «Динамо». Об этом сам игрок сообщил телеканалу «Матч ТВ».

Источник: Life.ru

Инцидент произошёл на 101-й минуте встречи, когда Агкацев отразил пенальти и тем самым спас команду от возможного пропущенного мяча. В результате мощного удара вратарь сломал палец, однако остался на поле до конца матча.

— Чемпионство добывается только так — со сломанными пальцами, — прокомментировал Агкацев после игры.

Матч завершился победой «Краснодара» со счётом 3:2. Клуб занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на пять очков. При этом у петербуржцев есть матч в запасе. В субботу они сыграют на выезде с московским «Динамо».

Ранее сообщалось, что во время знаменитого полумарафона Movistar в Мадриде у двух участников произошла остановка сердца. Инциденты случились на дистанции, и, несмотря на оперативную помощь медиков, спасти удалось лишь одного из бегунов — он был доставлен в больницу и находится под наблюдением. Второго спортсмена, к сожалению, реанимировать не удалось.