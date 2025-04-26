Диетолог рассказала, кому лучше отказаться от употребления помидоров

— Томаты содержат много органических кислот, которые у людей с гастритом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки могут вызвать дискомфорт, изжогу, неприятные ощущения в желудке и привести к обострению заболевания. Также помидоры могут провоцировать вздутие, повышенное газообразование, расстройство стула и другие проблемы с пищеварением, — предупредила медик.