Диетолог рассказала, кому лучше отказаться от употребления помидоров

Несмотря на то, что помидоры содержат множество полезных веществ, некоторым людям стоит употреблять их с осторожностью. Об этом сообщила в беседе с NEWS.ru диетолог-терапевт Ольга Лушникова.
— Томаты содержат много органических кислот, которые у людей с гастритом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки могут вызвать дискомфорт, изжогу, неприятные ощущения в желудке и привести к обострению заболевания. Также помидоры могут провоцировать вздутие, повышенное газообразование, расстройство стула и другие проблемы с пищеварением, — предупредила медик.
Доктор также посоветовала не увлекаться помидорами людям с мочекаменной, желчнокаменной болезнями и аллергией.
Ранее KP.RU сообщил, что минимизировать или исключить из рациона томаты рекомендуется при подагре, язве, гастрите, заболеваниях почек, повышенной кислотности желудка. Щавелевая кислота, которая препятствует выведению солей и активирует выработку желчи, может вызвать появление или обострение болезней мочеполовой системы.