Правительство России отменило концерт в День Победы на Красной площади

Напомним, 9 мая 2025 года в Москве развернутся самые масштабные мероприятия в честь Дня Победы. Украшением должен стать Парад Победы. В прошлом году в событии приняли участие более 9 тысяч человек и около 75 единиц военной техники и вооружения, а также авиация Воздушно-космических сил.