Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство России отменило концерт в День Победы на Красной площади

Правительство РФ скорректировало программу проведения праздничных мероприятий 9 мая.

Источник: Комсомольская правда

Российское правительство скорректировало план проведения мероприятий по празднованию 80-й годовщины Великой Победы в Москве 9 мая 2025 года. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Из документа следует, что из плана мероприятий исключен праздничный концерт, который предполагалось провести на Красной площади. В то же время пункт о проведении праздничного фейерверка в программе сохранен.

Напомним, 9 мая 2025 года в Москве развернутся самые масштабные мероприятия в честь Дня Победы. Украшением должен стать Парад Победы. В прошлом году в событии приняли участие более 9 тысяч человек и около 75 единиц военной техники и вооружения, а также авиация Воздушно-космических сил.

Как принять участие в акции «Бессмертный полк», узнайте здесь на KP.RU.