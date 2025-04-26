Правительство России отменило концерт в День Победы на Красной площади

Российское правительство скорректировало план проведения мероприятий по празднованию 80-й годовщины Великой Победы в Москве 9 мая 2025 года. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
Из документа следует, что из плана мероприятий исключен праздничный концерт, который предполагалось провести на Красной площади. В то же время пункт о проведении праздничного фейерверка в программе сохранен.
Напомним, 9 мая 2025 года в Москве развернутся самые масштабные мероприятия в честь Дня Победы. Украшением должен стать Парад Победы. В прошлом году в событии приняли участие более 9 тысяч человек и около 75 единиц военной техники и вооружения, а также авиация Воздушно-космических сил.
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