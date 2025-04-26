Суд в Нижнем Тагиле арестовал создательницу клипа про бойцов СВО Алису Горшенину

После того как ее работы стали предметом обсуждения в СМИ, «Ельцин-центр» оказался под пристальным вниманием властей. Общественность неоднократно выражала обеспокоенность по поводу возможной экстремистской деятельности Горшениной, и даже инициировала проверки на предмет связи с иностранными агентами. Так, в мае 2024 года общественники написали обращение в ФСБ, Генпрокуратуру и Минкультуры из-за мастер-класса Горшениной. В связи с предостережением прокуратуры Верх-Исетского района Екатеринбурга мероприятие в итоге было отменено.