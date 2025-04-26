Газманов раскритиковал исполнение песни «Москва» Ургантом

Олег Газманов отреагировал на выступление Ивана Урганта в Израиле и причиной стало исполнение песни «Москва».
Телеведущий пел композицию, исправляя некоторые слова. Олег Газманов отметил, что Ургант талантливый человек с хорошим чувством юмора, а вот исполнение песни не оценил.
— Это позор для меня! — заявил Олег Газманов.
Именно Олег Газманов поет песню «Москва» и он справедливо возмущен, что знаменитую композицию поют с перечислением израильских городов.
— Серьезно у него это не получается, это выглядит карикатурно как стендап, — дал оценку Олег Газманов.
Артист так же подчеркнул, что нарушаются его авторские права, пишет Super.
Стоит отметить, что Иван Ургант не является иноагентом, а выступление было в рамках развлекательного шоу «Живой Ургант».