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Газманов раскритиковал исполнение песни «Москва» Ургантом

Артист подчеркнул, что нарушатся его авторские права.

Источник: Комсомольская правда

Олег Газманов отреагировал на выступление Ивана Урганта в Израиле и причиной стало исполнение песни «Москва».

Телеведущий пел композицию, исправляя некоторые слова. Олег Газманов отметил, что Ургант талантливый человек с хорошим чувством юмора, а вот исполнение песни не оценил.

— Это позор для меня! — заявил Олег Газманов.

Именно Олег Газманов поет песню «Москва» и он справедливо возмущен, что знаменитую композицию поют с перечислением израильских городов.

— Серьезно у него это не получается, это выглядит карикатурно как стендап, — дал оценку Олег Газманов.

Артист так же подчеркнул, что нарушаются его авторские права, пишет Super.

Стоит отметить, что Иван Ургант не является иноагентом, а выступление было в рамках развлекательного шоу «Живой Ургант».