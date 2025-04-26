В Москве будет ограничено движение на некоторых улицах из-за мотофестиваля

В Москве также будет запрещена парковка в парковочном кармане на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина с 23 апреля вплоть до завершения мероприятий. Парковка не будет доступна также с 00.01 25 апреля до окончания мероприятия — на Бережковской набережной, Университетской площади, улице Косыгина и на съезде с Бородинского моста на набережную Тараса Шевченко.