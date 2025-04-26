Гроза и дожди дадут о себе знать в Самарской области днем 26 апреля

В 63-м регионе в субботу сохранится облачная погода с прояснениями. Подробностями поделились специалисты Приволжского УГМС.
Синоптики ведомства объяснили: днем 26 апреля в Самарской области возможна гроза. На некоторых участках губернии дадут о себе знать кратковременные дожди. Столбики термометров будут показывать от +20 до порядка +25 градусов по Цельсию.
Представители Приволжского УГМС прогнозируют юго-западный ветер с порывами примерно от 7 до 12 метров в секунду.
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!