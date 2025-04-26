Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гроза и дожди дадут о себе знать в Самарской области днем 26 апреля

В 63-м регионе в субботу сохранится облачная погода с прояснениями. Подробностями поделились специалисты Приволжского УГМС.

В 63-м регионе в субботу сохранится облачная погода с прояснениями. Подробностями поделились специалисты Приволжского УГМС.

Синоптики ведомства объяснили: днем 26 апреля в Самарской области возможна гроза. На некоторых участках губернии дадут о себе знать кратковременные дожди. Столбики термометров будут показывать от +20 до порядка +25 градусов по Цельсию.

Представители Приволжского УГМС прогнозируют юго-западный ветер с порывами примерно от 7 до 12 метров в секунду.

Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!