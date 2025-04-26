Киркоров загорелся на сцене, но продолжил концерт с ожогами. Видео

После короткой паузы Киркоров продолжил концертную программу.
Артист Филипп Киркоров продолжил концерт в Санкт-Петербурге, несмотря на полученные ожоги из-за инцидента с пиротехникой. Понадобилась только смена костюма, сообщила представитель артиста Екатерина Успенская.
«Концерт не был остановлен. Потребовалась только замена наряда… Никакая боль, никакая проблема не остановит его, чтобы петь перед любимым зрителем свои хиты», — приводит слова Успенской РИА Новости.
Ранее стало известно, что Киркоров получил ожоги во время своего выступления в БКЗ «Октябрьский» из-за неудачной работы пиротехники. После короткой паузы артист продолжил концертную программу.