«Ойкнул и сказал, что обжёгся»: На концерте Киркорова произошел инцидент с пиротехникой

Филиппу Киркорову понадобилось сменить сценический костюм после инцидента с пиротехникой на его выступлении в большом концертном зале (БКЗ) «Октябрьский» в Санкт-Петербурге в пятницу 25 апреля. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на посетительницу концерта.
По словам очевидицы, во время запуска фейерверка в форме крыльев за спиной у артиста зрителям показалось, что на Киркорове что-то загорелось.
«Сам он ойкнул, а потом сказал, что обжегся, и все захлопали», — рассказала женщина.
Представитель Киркорова Екатерина Успенская сообщила агентству, что инцидент не привел к остановке концерта, артисту потребовалась только сменить сценический костюм.
«Концерт не был остановлен. Потребовалась только замена наряда», — сказала Успенская, отметив профессионализм и выдержку Киркорова, который продолжил выступление, несмотря на инцидент. При этом она не упомянула, получил ли певец ожоги.
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