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«Ойкнул и сказал, что обжёгся»: На концерте Киркорова произошел инцидент с пиротехникой

РИА Новости: На концерте Киркорова произошел инцидент с пиротехникой.

Источник: Комсомольская правда

Филиппу Киркорову понадобилось сменить сценический костюм после инцидента с пиротехникой на его выступлении в большом концертном зале (БКЗ) «Октябрьский» в Санкт-Петербурге в пятницу 25 апреля. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на посетительницу концерта.

По словам очевидицы, во время запуска фейерверка в форме крыльев за спиной у артиста зрителям показалось, что на Киркорове что-то загорелось.

«Сам он ойкнул, а потом сказал, что обжегся, и все захлопали», — рассказала женщина.

Представитель Киркорова Екатерина Успенская сообщила агентству, что инцидент не привел к остановке концерта, артисту потребовалась только сменить сценический костюм.

«Концерт не был остановлен. Потребовалась только замена наряда», — сказала Успенская, отметив профессионализм и выдержку Киркорова, который продолжил выступление, несмотря на инцидент. При этом она не упомянула, получил ли певец ожоги.

Ранее российская певица Елена Ваенга остановила концерт в Твери из-за несчастного случая. Одной из зрительниц стало плохо, медикам не удалось спасти женщину и она скончалась.

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