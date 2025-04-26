В России стали находить больше фальшивых долларов

Число фальшивых долларов, обнаруженных в России, увеличилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество выявленных поддельных рублевых банкнот, напротив, снизилось на 27%, составив 1665 штук.
Среди фальшивых рублевых купюр преобладают банкноты номиналом 5 тысяч рублей (1039 штук). Также зафиксированы единичные случаи подделки купюр номиналом 200 рублей. Возросло количество выявленных поддельных монет: 32 штуки номиналом 10 рублей и 10 монет номиналом 5 рублей. Фальшивые доллары наиболее активно распространялись в Центральном федеральном округе, где обнаружено 724 фальшивые банкноты.
Помимо долларов и рублей, выявлялись подделки евро (15 штук), китайских юаней (4 штуки) и узбекских сумов (1 штука).
Ранее сообщалось о случае в Стерлитамаке, где пожилая пара на протяжении полугода получала пенсию, частично состоящую из билетов «Банка приколов». Общая сумма накоплений составила 298 тысяч рублей, из которых 201 тысяча оказались фальшивыми.