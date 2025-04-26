В России стали находить больше фальшивых долларов

Ранее сообщалось о случае в Стерлитамаке, где пожилая пара на протяжении полугода получала пенсию, частично состоящую из билетов «Банка приколов». Общая сумма накоплений составила 298 тысяч рублей, из которых 201 тысяча оказались фальшивыми.