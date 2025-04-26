Минтранс предлагает запретить парковку электросамокатов на тротуарах

Ранее Минтранс РФ сообщил, что в ведомстве подготовили проект изменений в ПДД для СИМ, согласно которым пользователя СИМ теперь будут квалифицировать как водителя транспорта, несущего соответствующие обязанности и ответственность. В ведомстве добавили, что в новых изменениях появится четкое и понятное разграничение между СИМ, велосипедом и мопедом. Кроме того, будет введен однозначный запрет движения на СИМ более одного человека вне зависимости от конструкции. Изменения определят и дополнительные параметры движения средств индивидуальной мобильности, усиливающие приоритет пешехода. Так, предлагается ограничить скорость движения СИМ до 10 километров в час при сближении с пешеходами.