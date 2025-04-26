Россиян предупредили о резком похолодании

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Резкое похолодание до мартовских температур прогнозируется почти на всей европейской части России на выходных, в понедельник повсеместно ожидаются ночные заморозки, в том числе до минус 5 в Подмосковье, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«С субботы значительное понижение температуры, воздушные массы уже будут перемещаться из более северных районов, поэтому резкое понижение температуры практически на всей европейской территории (России — ред.)», — сказал Вильфанд.
По его словам, в Северо-Западном федеральном округе в субботу ожидается дождь и мокрый снег, в Центральной России температуры ночью будут от 0 до плюс 5 градусов, днем — от 5 до 10.
«В воскресенье дальнейшее понижение температуры приведет к тому, что в Москве ночью будет около 0, по области — до минус 3, днем — от 3 до 8 градусов… Небольшой дождь, небольшой мокрый снег и усиление ветра», — добавил метеоролог.
Вильфанд сообщил, что в понедельник ночью заморозки на европейской части России будут уже повсеместно, включая столицу — прогнозируется от минус 1 до минус 3 градусов, в Подмосковье — до минус 5.
Синоптик уточнил, что в воскресенье и понедельник погода будет соответствовать концу марта, температура опустится на 6−7 градусов ниже нормы.