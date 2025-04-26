Точность больше 96%: Российских синоптиков назвали одними из лучших в мире

Гидрометеорологическая служба России, основанная ещё в 1834 году, по сей день занимает лидирующие позиции среди мировых агентств по прогнозированию погоды. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что российская служба, ставшая одной из первых в мире, в настоящее время входит в пятёрку ведущих метеорологических центров. Её прогнозы отличаются точностью, превышающей 96%.