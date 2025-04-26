Точность больше 96%: Российских синоптиков назвали одними из лучших в мире

Создание Гидрометслужбы датируется 26 апреля 1834 года, когда по указу императора Николая I в Санкт-Петербурге была основана Нормальная магнитно-метеорологическая обсерватория. Хотя аналогичные службы существовали в Великобритании и Нидерландах, российская обсерватория стала одной из пионеров в этом направлении. Сегодня Гидрометцентр России продолжает входить в число мировых лидеров благодаря высокой точности своих прогнозов, отметил Вильфанд.
Особое внимание метеоролог уделил прогрессу, достигнутому в прогнозировании опасных природных явлений. С развитием технологий точность предсказаний повысилась, и теперь с уверенностью можно заявить, что последствия стихий удаётся минимизировать.
«Мы не можем предотвратить саму природную катастрофу, но наша основная задача — минимизировать ущерб, и с этим мы успешно справляемся», — отметил Вильфанд в разговоре с РИА «Новости».
По его словам, с каждым годом Гидрометцентр становится всё более важным инструментом для обеспечения безопасности граждан России. Защита населения от природных катастроф остаётся в числе ключевых приоритетов службы.
Ранее невролог объяснила метеочувствительным, как избежать головной боли. По её словам, особая чувствительности к погоде возникает из-за особой реакции сосудов головного мозга и мозговых оболочек на внешние изменения. Когда атмосферное давление или уровень кислорода резко меняются, активируются нейроны тройничного нерва, что приводит к расширению внутричерепных сосудов и выбросу веществ, провоцирующих болевые ощущения.