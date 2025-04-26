Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Точность больше 96%: Российских синоптиков назвали одними из лучших в мире

Гидрометеорологическая служба России, основанная ещё в 1834 году, по сей день занимает лидирующие позиции среди мировых агентств по прогнозированию погоды. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что российская служба, ставшая одной из первых в мире, в настоящее время входит в пятёрку ведущих метеорологических центров. Её прогнозы отличаются точностью, превышающей 96%.

Создание Гидрометслужбы датируется 26 апреля 1834 года, когда по указу императора Николая I в Санкт-Петербурге была основана Нормальная магнитно-метеорологическая обсерватория. Хотя аналогичные службы существовали в Великобритании и Нидерландах, российская обсерватория стала одной из пионеров в этом направлении. Сегодня Гидрометцентр России продолжает входить в число мировых лидеров благодаря высокой точности своих прогнозов, отметил Вильфанд.

Особое внимание метеоролог уделил прогрессу, достигнутому в прогнозировании опасных природных явлений. С развитием технологий точность предсказаний повысилась, и теперь с уверенностью можно заявить, что последствия стихий удаётся минимизировать.

«Мы не можем предотвратить саму природную катастрофу, но наша основная задача — минимизировать ущерб, и с этим мы успешно справляемся», — отметил Вильфанд в разговоре с РИА «Новости».

По его словам, с каждым годом Гидрометцентр становится всё более важным инструментом для обеспечения безопасности граждан России. Защита населения от природных катастроф остаётся в числе ключевых приоритетов службы.

Ранее невролог объяснила метеочувствительным, как избежать головной боли. По её словам, особая чувствительности к погоде возникает из-за особой реакции сосудов головного мозга и мозговых оболочек на внешние изменения. Когда атмосферное давление или уровень кислорода резко меняются, активируются нейроны тройничного нерва, что приводит к расширению внутричерепных сосудов и выбросу веществ, провоцирующих болевые ощущения.