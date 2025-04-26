Скорое резкое похолодание ожидает ряд россиян

Согласно прогнозу, в Северо-Западном федеральном округе 26 марта возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. В Центральной России ночные температуры составят от 0 до плюс 5 градусов, дневные — от 5 до 10 градусов. К понедельнику, 28 апреля, заморозки распространится на всю европейскую часть России, включая столицу: ночью в Москве ожидается от −1 до −3 градусов, в Подмосковье — до −5 градусов.