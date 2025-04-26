Верховный суд определил, когда можно использовать ножи для самообороны

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Верховный суд РФ разрешил использовать ножи для самообороны, если нападавших много, а опасность грозит и детям, сказано в обзоре судебной практики, с которым ознакомилось РИА Новости.
Поводом для такого разъяснение стало дело жителя Твери. Во время семейного праздника у одного из его гостей случился конфликт с соседкой. Та позвонила своему сыну и попросила приехать и разобраться с оскорбившим ее человеком. В итоге он приехал пьяный, с двумя друзьями, они вооружились деревянными палками, ворвались на придомовую территорию, стали избивать как предполагаемого обидчика, так и хозяина дома, у которого на руках была его маленькая дочь.
Тогда тот взял со стола нож и нанес удары нападавшим. Все трое скончались.
Следствие вменило ему статью 105 УК РФ (Убийство), санкция которой предусматривает до пожизненного заключения. Однако суд вынес оправдательный приговор, посчитав произошедшее самообороной.
Потерпевшие дошли до Верховного суда РФ, оспаривая оправдание. Однако тот посчитал квалификацию правильной.
«Количество нападавших, их агрессивное поведение, обстоятельства и характер примененного физического насилия в присутствии малолетних детей в отношении самого оправданного, других находившихся на территории его домовладения лиц, в вечернее время, а также внезапность нападения и применение нападавшими предметов, используемых в качестве оружия, давали оправданному право принять адекватные меры защиты себя, своей семьи, в том числе малолетнего ребенка», — подчеркнул Верховный суд.
Данное дело включено в обзор практики, чтобы обеспечить ее единообразие, теперь другие суды должны руководствоваться этим примером при принятии решений.