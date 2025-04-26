Россиянам рассказали, кто получит две пенсии в апреле

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В апреле ряд пенсионеров получают сразу две выплаты, рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
Это касается граждан, которые получают пенсию с 1 по 4 число каждого месяца. Поскольку 1−4 мая выпадают на нерабочие дни, пенсия будет выплачена в конце апреля.
«Если дата выплаты приходится на нерабочий день, то пенсионеры получают пенсию в предшествующий рабочий день. В нашем случае это последние дни апреля, то есть 29−30 число», — указал эксперт.
Таким образом, в апреле этим категориям граждан поступят сразу две пенсии — за апрель в начале апреля и за май в конце апреля.
В первые рабочие дни мая, то есть 5−7 числа, пенсию получат те, для кого это привычный график. Также денежные средства начислят гражданам, у которых дни выплаты перенесены с праздничных дней 9−11 мая, добавил эксперт.
Точный график выплат должен появиться на сайтах региональных отделений СФР.