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Что нельзя проносить на парад Победы в Москве: опубликован перечень предметов

В Москве запретили проносить вейпы и воздушные шары на парад Победы.

Источник: Комсомольская правда

На парад Победы на Красной площади в Москве 9 мая запрещено брать с собой вейпы, животных и средства маскировки. Перечень запрещенных к проносу на мероприятие предметов опубликован в соответствующей памятке, подготовленной организаторами мероприятия и распространенной среди аккредитованных на мероприятие журналистов.

Кроме стандартного списка запрещенных вещей, таких как оружие, наркотические и токсичные вещества, колющие и режущие предметы, список содержит ряд дополнительных позиций.

Так, на парад не пустят с дроном или его частями, электросамокатом, аэрозольным баллончиком, алкоголем и любыми жидкостями объемом более 50 мл (в том числе парфюмерией). Нельзя приходить с пиротехникой, едой, бытовой химией, воздушными шариками и воздушными змеями. Также запрещено брать с собой средства маскировки и бронежилеты, флаги и баннеры.

Можно прийти на парад с плакатом формата А4, взять с собой религиозную литературу для личного пользования, карманную зажигалку, лекарство и медицинский корсет, если их применение назначено врачом. Также не запрещено передвижение в кресле-коляске.

Ранее сообщалось, что правительство РФ скорректировало программу проведения праздничных мероприятий 9 мая в Москве. Согласно измененному плану, праздничный концерт на Красной площади проводиться не будет.

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