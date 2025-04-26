Что нельзя проносить на парад Победы в Москве: опубликован перечень предметов

Так, на парад не пустят с дроном или его частями, электросамокатом, аэрозольным баллончиком, алкоголем и любыми жидкостями объемом более 50 мл (в том числе парфюмерией). Нельзя приходить с пиротехникой, едой, бытовой химией, воздушными шариками и воздушными змеями. Также запрещено брать с собой средства маскировки и бронежилеты, флаги и баннеры.