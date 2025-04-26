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Верховный суд разрешил россиянам обороняться с ножом при ряде факторов

Россияне имеют право пользоваться ножом для самообороны, если нападающих несколько и есть угроза детям. Об этом говорится в решении Верховного суда РФ.

Нож может быть предметом самообороны.

Россияне имеют право пользоваться ножом для самообороны, если нападающих несколько и есть угроза детям. Об этом говорится в решении Верховного суда РФ.

«Количество нападавших, их агрессивное поведение, примененного физического насилия в присутствии малолетних детей, дают право обороняющемуся принять адекватные меры защиты себя и своей семьи», — передает РИА Новости со ссылкой на судебные решения. Уточняется, что в таких случаях нож можно брать для самообороны.

Ранее сообщалось, что в качестве средств самообороны автомобилистам проще всего возить с собой газовые баллончики или отечественные электрошокеры. Охотничьи ружья можно перевозить в сложенном состоянии, без патронов и с соответствующим разрешением. Газовые и травматические пистолеты следует носить в кобуре, также без патронов.