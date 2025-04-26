Верховный суд разрешил россиянам обороняться с ножом при ряде факторов

Ранее сообщалось, что в качестве средств самообороны автомобилистам проще всего возить с собой газовые баллончики или отечественные электрошокеры. Охотничьи ружья можно перевозить в сложенном состоянии, без патронов и с соответствующим разрешением. Газовые и травматические пистолеты следует носить в кобуре, также без патронов.