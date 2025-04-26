Отменен концерт в честь Дня Победы на Красной площади: будут ли парад и другие концерты

80-летие Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая отметят Парадом Победы на Красной площади. Он начнется в 10 часов утра. Билеты на торжество не продаются — прийти можно только по специальным приглашениям. Получить их смогут ветераны и их родственники, труженики тыла, главы стран, военные чиновники, министры и журналисты. В состав парадных расчетов войдут участники СВО, а также победители всероссийского конкурса «Послы Победы».